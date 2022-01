El Perú vs Colombia, en el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, ya se palpita en Lima y en Barranquilla así lo demostró el periodista cafetero, Jaime Dinas, quien fue invitado por el programa ‘Al Angulo’ y sorprendió con su crítica sobre Gianluca Lapadula a quien consideró mejor que sus compatriotas Radamel Falacao y James Rodríguez.

“A mí me llama poderosamente la atención la poca información que habían tenido de Gianluca Lapadula, tremendo jugador ¡Uhhhh..! jugadorazo, por favor. El problema de ese chico es que es peruano, si fuera argentino o brasileño estaría a la altura de Neymar. Es un jugadorazo, de primerísimo nivel”, dijo el hombre de prensa colombiano.

El cafetero resaltó al ‘Bambino’ por encima del resto de delanteros de las Eliminatorias. “Si ese jugador tuviera el pasaporte argentino, la prensa ya le estarían diciendo: ‘la reencarnación de Maradona, llegó Messi’. A mí me parece un fuera de serie y lo veo por encima de Luis Suarez, Radamel Falcao, James Rodríguez y varios brasileños. En las últimas seis jornadas fue el jugador más desequilibrante”, añadió.

Periodista colombiano fue invitado por 'Al Angulo' y habló sobre Gianluca Lapadula (Video: Movistar Deportes)

Jaime Dinas: “Si Perú gana en Barranquilla ya está en el Mundial”

El hombre de prensa aseguró también que la presión esta puesta sobre la selección cafetera. “Hace cinco jornadas Perú estaba descalificado y ustedes no daban un peso por Perú, era penúltimo. Ahora si Perú gana en Barranquilla se mete al Mundial. Uruguay hace siente fechas tenía la calcamonía al mundial, hoy el ‘Maestro’ Tabárez está descabezado y Uruguay no irá a Qatar”, refirió.

Jaime Dinas: “En Lima saben más de salsa que en Puerto Rico”

“Lima me encanta, hay un restaurante cerca del estadio de Alianza Lima, donde me invitaron una vez Jhonier Montaño y Mayer Candelo, ¡Qué comida hermano, no jodás! Otra cosa que yo hago siempre que llego a Lima es ir ‘Polvos Azules’, para que vean que me encanta Lima”, contó Dinas sobre sus visitas a Perú.

Jaime Dinas junto a Duván Zapata reconoce talento de jugador peruano (Foto: @dinassports)

También rompió un mito en cuento al conocimiento de la salsa en Sudamérica. “Yo vivo en Cali, que es considerada la capital de la salsa en el mundo, peor yo le digo a los caleños, ‘no conocen Lima’ y se me ofenden. Para mí, saben más de salsa los limeños que los portorriqueños y se lo decía al maestro Jairo Verela (Grupo Niche)”, señaló.

