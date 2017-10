Perú vs Colombia: Estos son los resultados para clasificar al Mundial o al repechaje

Perú vs Colombia: La selección blanquirroja está en zona de repechaje y se juega la vida ante los cafeteros en el Estadio Nacional este martes en busca de un cupo al Mundial Rusia 2018.



En cualquier caso, Perú podrá tentar, incluso perdiendo, su clasificación al Mundial o al repechaje con Nueva Zelanda. Un triunfo, un empate o derrota puede servir si se cumplen ciertos resultados.

Perú gana:

Logra un cupo directo al Mundial

Siempre y cuando:

Chile no le gane a Brasil, Argentina le gane a Ecuador y quede con menos goles a favor que Perú



Perú empata:

Logra el cupo al repechaje

Siempre y cuando:

Paraguay no le gane a Venezuela y Argentina no le gane a Ecuador.



Perú pierde:

Logra el cupo al repechaje

Siempre y cuando:

Argentina pierda ante Ecuador y Paraguay pierda ante Venezuela.

El equipo entrena bajo las órdenes del comando técnico. ¡Vamos muchachos! ⚽️ pic.twitter.com/w63p2ZXTz7 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 7 de octubre de 2017

Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Paraguay vs Venezuela (6:30 p.m.)

Brasil vs Chile (6:30 p.m.)

Ecuador vs Argentina (6:30 p.m.)

Perú vs Colombia (6:30 p.m.)

Uruguay vs Bolivia (6:30 p.m.)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:



1. Brasil 38 puntos

2. Uruguay 28 puntos

3. Chile 26 puntos

4. Colombia 26 puntos

5. Perú 25 puntos GF: 26 DG:+1

6. Argentina 25 puntos GF: 16 DG:+1

7. Paraguay 24 puntos

8. Ecuador 20 puntos

9. Bolivia 14 puntos

10. Venezuela 9 puntos

Perú 0-0 Argentina: Resumen

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.