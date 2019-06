Perú vs. Colombia: UNO X UNO Así los vimos tras dolorosa derrota en amistoso previo a la Copa América

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos

​

La goleada sufrida ante Colombia dejó actuaciones muy bajas y pocas cosas que rescatar a pocos días del inicio de la Copa América 2018. Aquí el análisis uno por uno de los jugadores de la selección peruana.

UNO X UNO DE PERÚ

Pedro Gallese: Si bien no tuvo culpa en los goles, se le nota con menos reflejos que antes. El regresar a la liga peruana parece haberle disminuido el nivel.



Luis Advíncula: Su desorden a veces se gana los aplausos, pero no siempre es productivo. Descuidó su espalda en varias ocasiones.



Miguel Araujo: Pésimo partido del central de Talleres de Argentina. Perdió en los choques, estuvo mal ubicado y le ganaron las divididas.



Luis Abram: Perdió en el salto para el primer gol de Mateus Uribe y no mostró su mejor versión. Además se estorbó en varias oportunidades con Trauco.



Miguel Trauco: Juega porque no tenemos otro marcador izquierdo. No se proyecta, ni lanza pases y quedó muy mal parado en el tercer tanto de los colombianos.



Renato Tapia: De los partidos más bajos del volante central. Lento, sin ideas y con poco apoyo para la zona defensiva. Su nivel ha descendido en el último tiempo.

Yoshimar Yotún: La torpe expulsión terminó por sentenciar su mal partido. Reacciona equivocadamente y en temas ofensivos no intenta desde larga distancia.



André Carrillo: Un solo amague bueno, pero un disparo a la tribuna. Ese fue el aporte de un jugador que hizo extrañar demasiado a Jefferson Farfán.



Christofer Gonzales: Del buen partido contra Costa Rica pasamos a un duelo para el olvido de 'canchita' quien esta vez jugó en la posición de Edison Flores.



Christian Cueva: Apareció por momentos con un par de amagues y generó faltas, pero en esta ocasión no encontró a zagueros como los de Costa Rica.



Paolo Guerrero: Bien marcado por la zaga colombiana, con golpes y fuerza, el 'depredador' estuvo desaparecio en todo el duelo y más se la pasó reclamando.

Perú 0-3 Colombia: Goles y resumen (Video: Movistar Deportes)

LOS QUE ENTRARON



Raúl Ruidíaz: Si con marcadores a favor no hace goles, mucho menos cuando las cosas están difíciles. No tuvo una sola chance en el arco rival.



Andy Polo: Un jugador sobrevalorado que tira la pelota hacia adelante y corre tras ella. Nunca complicó a los colombianos



Jesús Pretell: Lo más importante para el joven jugador fue el haber debutado con la selección mayor. La razón de su convocatoria sigue siendo un misterio.



Paolo Hurtado: Un par de cosas interesantes cuando ingresó que luego fueron opacadas por su dura lesión, la misma que lo sacaría de la Copa América.



Aldo Corzo: Muy pocos minutos en cancha para analizar su rendimiento.

