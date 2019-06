Perú vs Colombia EN VIVO Horarios y canales para ver amistoso internacional

Perú vs Colombia EN VIVO ONLINE. Selecciones miden fuerzas en amistoso internacional previo al inicio de la Copa América Brasil 2019. En esta nota conoce los horarios y canales para ver el partidazo. ¡Agéndalo!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Perú vs Colombia? Pues este domingo 9 de junio en el Estadio Monumental de Ate, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados de la selección peruana.



¿A qué se jugará el Perú vs Colombia? Todo arranca a las 4:00 p.m. de Perú y Colombia. En Estados Unidos desde las 5:00 p.m. En Argentina desde las 6:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

México / 4:00 p.m.

Perú / 4:00 p.m.

Colombia / 4:00 p.m.

Ecuador / 4:00 p.m.

Bolivia / 5:00 p.m.

Venezuela / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Estados Unidos / 5:00 p.m.

Uruguay / 6:00 p.m.

Brasil / 6:00 p.m.

Argentina / 6:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Colombia? En nuestro país lo puede ver por Latina (señal abierta) y Movistar Deportes (cable). En Colombia por Caracol TV y Deportes RCN.



¿Vas a seguir el Perú vs Colombia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.