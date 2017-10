Perú vs Colombia EN VIVO ONLINE. La Blanquirroja recibe este martes a los cafeteros en decisivo partido por la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido por Movistar Deportes y ATV (6:30 p.m. / hora peruana).



Perú y Colombia protagonizarán un gran choque en busca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El vencedor tendría el pase directo, siempre y cuando los otros resultados (en simultáneo) los favorezcan. También podrían disputar el repechaje. Todo puede pasar.



Horarios en el resto de países



Argentina 8:30 p.m.

Brasil 8:30 p.m.

Colombia 6:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Estados Unidos 6:30 p.m.

España 1:30 a.m. (11 de octubre)

México 6:30 p.m.



Perú viene de un empate 0-0 ante Argentina en La Bombonera, donde el portero nacional Pedro Gallese se convirtió en la figura del cotejo ante los de Jorge Sampaoli. La bicolor sumó un punto y quedó en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos.



Colombia, por su parte, viene con otro presente. Los cafeteros fueron sorprendidos en el Metropolitano de Barranquilla ante Paraguay, pues fueron volteados 2-1 en los últimos 5 minutos. El equipo de Pékerman es cuarto con 26 puntos.



El Perú vs Colombia de la primera rueda de las Eliminatorias Rusia 2018 la ganó el conjunto colocho. Aquel día, en el Metropolitano de Barranquilla, los peruanos cayeron 2-0 con goles de Gutiérrez y Cardona.



La última vez que Colombia chocó con Perú en el Estadio Nacional por Eliminatorias fue para Brasil 2014. La Blanquirroja cayó 1-0 con tanto de James Rodríguez (10 de junio de 2012).



Para este duelo por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, Ricardo Gareca recuperará a varios de sus habituales titulares: Christian Ramos, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Hurtado. Estos jugadores no estuvieron ante Argentina por suspensión.



El que quedó descartado para enfrentar a Colombia en el Estadio Nacional es Jefferson Farfán (doble amarilla). Edison Flores será esperado hasta último momento tras una carga muscular.

El equipo entrena bajo las órdenes del comando técnico. ¡Vamos muchachos! ⚽️ pic.twitter.com/w63p2ZXTz7 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 7 de octubre de 2017