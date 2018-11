Perú vs Costa Rica EN VIVO. El equipo de Ricardo Gareca, dolido por la derrota ante Ecuador (2-0), buscará cerrar el año con un triunfo frente a los 'Ticos' en Arequipa por fecha FIFA. En esta nota revisa todos los detalles del partido.



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Costa Rica? Esto se llevará a cabo este martes 20 de noviembre en el Estadio la UNSA de Arequipa, que lucirá un lleno total de hinchas, pues se agotaron todas las entradas.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Costa Rica? En Perú irá a las 7:30 p.m.. Mientras que en Argentina arrancará a las 9:30 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Argentina / 9:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Costa Rica / 8:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

Estados Unidos / 7:30 p.m.

México / 6:30 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Costa Rica? Los encargados de pasar el encuentro en Perú son Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). GOLTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Perú vs Costa Rica vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!