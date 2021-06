VAMOS GANANDO. Luego que la selección peruana diera un golpe de autoridad sobre la mesa ganándole a Colombia, ahora queda mirar con optimismo lo que se viene y el Perú vs. Ecuador puede darnos el boleto a cuartos de final de la Copa América 2021. En el lado ecuatoriano, las cosas no vienen bien ya que se dejaron empatar 2-2 por Venezuela y hay cuestionamientos de la prensa. Para colmo, ante la ‘bicolor’, no contarán con su mejor jugador.

Se trata del delantero Enner Valencia quien se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Valencia fue amonestado en la derrota (1-0) contra Colombia y frente a Venezuela recibió otra cartulina así que deberá quedarse fuera del partido contra la ‘Bicolor’.

Coincidentemente el Perú vs. Ecuador de esta Copa América será el segundo encuentro que Valencia se pierda ante la ‘bicolor’ y por la misma razón. En el último encuentro por las eliminatorias, que ganó la selección peruana en Quito, el atacante tampoco pudo estar.

Enner Valencia nos marcó en un partido amistoso jugado en Lima en 2018

Con 31 años, Valencia acumula 5 goles en Copas América y no solo es el capitán del equipo ‘norteño’, sino además un referente para los más jóvenes. El jugador del Fenerbahçe suma en total 31 goles con la selección de Ecuador en 58 partidos disputados.

Para el Perú vs. Ecuador, el entrenador de la ‘tricolor norteña’, Gustavo Alfaro deberá elegir al reemplazante de Enner Valencia y algunos nombres asoman con más fuerza que otros. El primer candidato es Michael Estrada, quien jugó por Valencia en el partido por eliminatorias.

Sin embargo, contra Venezuela, Estrada se quedó en la banca de suplentes y Fidel Martínez, apodado el ‘Neymar ecuatoriano’ ingresó al campo. Uno de ellos dos acompañaría al joven artillero Leonardo Campana en la ofensiva de la ‘tricolor norteña’ este miércoles.

De otro lado, la prensa ecuatoriana criticó la actuación de su selección en esta Copa América 2021. “Ecuador no gana en Copa América desde hace cinco años y está complicado que lo pueda hacer, porque Perú viene fuerte y cerrará el grupo contra Brasil. El último triunfo en este torneo data de la edición 2016 que se jugó en Estados Unidos. El 12 de junio venció en New Jersey a Haití”, reseñó el portal La Hora.

Por su parte, El Comercio de Quito reseñó que “Al equipo de Alfaro le restan dos partidos y depende de sus propios resultados, pero está urgido de ellos. Debe ganarle el miércoles la selección de Ricardo Gareca”.

