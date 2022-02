La selección de Ecuador se mantiene en el tercer lugar de las Eliminatorias Qatar 2022, pero todavía no consumó su clasificación a la Copa del Mundo. Este martes, la ‘Tri’ solo pudo empatar en su visita a Perú y Félix Torres, defensa del equipo, aseguró que quedaron cosas positivas y negativas del cotejo.

“Queda una sensación de que se escapa algo que estábamos cuidando mucho, era un resultado muy importante para nosotros. Estamos motivados y sabemos que ese punto nos sirve a nosotros. El grupo sabe que debe seguir adelante”, fueron las primeras palabras del zaguero a Movistar Deportes.

“Nos enfrentamos a un buen rival. El partido estaba bastante cerrado, no había por donde nos hicieran daño. Hubo cosas puntuales que permitieron que nos hagan el gol en las instancias finales. Vamos a levantar la cabeza por todo lo que estamos haciendo”, agregó el futbolista.

De la misma forma, Félix Torres aseguró que la igualdad en el marcador no reflejó lo que pasó en el terreno de juego: “Creo que no era justo, porque teníamos un resultado asegurado, no nos conformamos con un gol, pero al final es importante el empate”.

Por último, el defensa explicó que seguirán esforzándose al máximo hasta la última jornada. “Nosotros todavía no nos sentimos ni en el repechaje, quedan dos fechas por cerrarse y vamos a trabajar hasta el final para cerrar en la posición en la que estamos. Tratamos de cuidar el puesto de privilegio que tenemos”, sentenció.

¿Cómo quedan Perú y Ecuador en la tabla?

El 1-1 deja a la selección peruana en el quinto lugar, con un total de 21 puntos, y por ahora obtiene el boleto al repechaje internacional. Por su parte, el representativo ecuatoriano se queda en la tercera casilla, con 25 unidades, y por el momento, tiene pasaje directo al Mundial.