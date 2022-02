Renato Tapia, uno de los protagonistas del Perú vs. Ecuador, analizó el 1-1 en el Estadio Nacional por la fecha 16 de las Eliminatorias. Para el centrocampista, las modificaciones y el cambio de actitud fueron claves para quedarse con un punto en casa. Asimismo, el jugador del Celta de Vigo envió un mensaje a toda la hinchada que apoyó a lo largo del compromiso y en la antesala del juego en Lima.

La reacción del equipo para empatar

Supimos reaccionar ante Ecuador, que vino a hacer su trabajo. No esperamos un partido cortado, con un árbitro que no ayudó mucho en el trámite del partido. Nos encontramos con una realidad totalmente distinta. No supimos manejarlo, llegó el gol de un pelotazo. Eso hizo que nos coja fríos. El cambio vino por los muchachos que entraron porque nos ayudaron mucho. Debido a ello, pudimos revertir el marcador.

Valoración del punto en casa

Le damos valor al punto obtenido, es un punto importante. Es difícil sumar de a tres y, sobre todo, son rivales duros, ya lo demostró Colombia y ahora Ecuador. Nosotros buscamos la victoria, tratamos de proponer, tenemos una estructura, este punto lo valoramos. Estamos motivados para afrontar las siguientes fechas.

Trámite del partido

Tratamos de salir a ganar, independientemente de si dejamos espacios atrás. Se trabajó mucho en los pocos días que tuvimos. Lastimosamente no se pudo manejar el primer tiempo, pero el segundo fue más trámite de nosotros.

La selección peruana afrontó una duro partido en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Gareca rescató un empate y acabó la jornada doble en zona de repechaje a falta de dos partidos.

Cambio de postura en el segundo tiempo

En el segundo tiempo ayudaron los cambios. Los chicos que ingresaron lo hicieron bien. Es más, Edison (Flores) hizo el gol. El cambio de actitud fue clave, teniendo en cuenta que Ecuador haría su juego y nosotros nos enfocamos en lo queríamos. Se logró empatar un partido duro porque en adelante será así, no se jugará tanto, se buscará la fricción. La obligación por encontrar los tres puntos hará que los otros equipos jueguen simple y lleguen más rápido a las áreas.

¿Aún hay chances de clasificar directo?

Aún es una palabra muy discreta. Nosotros estamos con toda la fuerza e ilusiones de meternos directo. Sabemos que podemos, depende de nosotros, tenemos el siguiente partido con un rival directo como Uruguay. Así que, pensando en eso, hace muchas fechas no pasaba eso y más en Eliminatorias. El grupo está metido en el objetivo y estamos seguros de que lo vamos a lograr.

Mensaje al hincha

De parte del grupo, quiero agradecer a toda la gente que vino. Sé que se hizo de último momento el 70 por ciento de aforo, pero la gente respondió bien. Lo agradecemos muchos por todo lo que brindaron, no solo aquí en la cancha, las muestras de afecto en el hotel. Nos sentimos felices de recibir ese cariño y trataremos de dar todo para llegar al Mundial que así será.

La selección peruana afrontó una duro encuentro en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Algunos hinchas que asistieron al partido no dudaron en que Perú clasificará al próximo mundial.