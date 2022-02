Gianluca Lapadula no podrá estar junto a la selección peruana en el partido ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. El comando técnico del combinado patrio decidió no arriesgar la salud del delantero, quien viene arrastrando una lesión en el tabique nasal. Su lugar será tomado por Santiago Ormeño.

La lesión en la nariz, que viene aquejando a Lapadula hace varias semanas, se complicó tras la victoria en Barranquilla. Esto ha sido motivo de preocupación en el departamento médico de la escuadra blanquirroja durante toda la previa del encuentro ante Ecuador.

‘Lapagol’ no formó parte de las alineaciones titulares en la práctica del lunes y martes por precaución, no obstante, la situación llevó a que el atacante no sea incluido ni en el banco de suplentes. Junto a Renzo Garcés y Jairo Concha, Lapadula es parte de los jugadores que no apareen en lista.

Esta será la gran oportunidad de Santiago Ormeño, quien asumirá su primer partido de titular con camiseta de la selección peruana. El delantero de ‘León’ solo ha ingresado en los encuentros donde le tocó estar y aún no ha marcado un gol.

De esta manera, la selección peruana alineará de la siguiente forma: Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, García y Ormeño.

¡Equipo listo! 📝



Así formará nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en el duelo de esta noche ante la @LaTri 🇪🇨 por la fecha 16 de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/kyeL1LA5EP — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 2, 2022

