Perú vs Ecuador: EN VIVO Juegan por el pase a la fase final del Sudamericano Sub 20

Perú vs Ecuador : La selección blanquirroja enfrenta al Tricolor este jueves en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile. Perú busca un triunfo ante Ecuador para meterse en el hexagonal final del torneo juvenil. (3:10 p.m. hora peruano) (TV: Movistar Deportes - cable | Latina - señal abierta)



Perú vs Ecuador será el duelo clave que podría asegurar la clasificación a la siguiente fase del líder en su último partido de la primera fase ya que te toca descansar en la la última jornada. Mientras que la bicolor se juega su chance para certificar su pase a la tramo final.

[Así va la Tabla de posiciones del Grupo A y B del Sudamericano Sub 20]

Así, el partido Perú vs Ecuador es en cuenta para el Tri su última oportunidad para que las matemáticas le garantice definitivamente un cupo de los seis posibles para la última parte del torneo, y buscará en la cuarta jornada afianzar su liderato para llegar a las 9 unidades en lo alto de la tabla del Grupo B.



Los jugadores dirigidos por el argentino Jorge Célico llegan al Perú vs Ecuador en plena forma tras derrotar a Argentina por 0-1 y con la garantía de goles en Jordan Rezabala y Alexander Alvarado, ambos con dos tantos.

Video: Gol 1 de Perú

Ecuador es el equipo más goleador del sub'20 de Chile con cinco anotaciones, lo que supone a priori una garantía de éxito de cara al duelo contra Perú.



En cambio, el encuentro Perú vs Ecuador, supone un aliciente para volver a la senda del triunfo que inauguró en la primera fecha contra Uruguay, al que venció por la mínima tras caer el lunes por 1-0 con Paraguay y dejar en vilo su clasificación.



Aunque todavía tiene por delante dos partidos y seis puntos en juego que le darían el pase asegurado, el grupo B está bastante abierto y todos los equipos tienen opciones de clasificar, por lo que otro tropezón en el Perú vs Ecuador pondría las cosas complicadas para la blanquirroja.

El principal problema del equipo de Daniel Ahmed con miras al Perú vs Ecuador, fue hasta el momento, su escaso poder goleador, ya que apenas cuenta con un tanto, de penal, en el primer encuentro, pero en su favor está la dificultad de batir su portería, ya que apenas recogieron el balón de la red una vez.

Alineaciones posibles del Perú vs Ecuador:



Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Fernando Pacheco; Marcos López y Christopher Olivares.

Ecuador : Moisés Ramírez; Jackson Porozo, John Espinoza, José Cifuentes; Leonardo Campana, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado, Richard Mina, Marlon Medranda; Emerson Espinoza y Gonzalo Plata.

