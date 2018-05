Perú vs Escocia: Conoce la nueva modalidad de venta de entradas ¡Sigue paso a paso! | FOTOS | VIDEOS

Perú vsEscocia : La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la nueva modalidad de venta de entradas para el partido amistoso internacional de la selección a modo de preparación del próximo 29 de mayo con miras a Rusia 2018.



El Perú vs Escocia se llevará a cabo en el Estadio Nacional en horario por confirmar. No obstante, la FPF ya definió la forma en que los fanáticos podrán alentar y despedirse de la selección antes de su viaje rumbo a Rusia 2018.



La nueva modalidad de venta de entradas reducirá la reventa y se hará de forma directa a los hinchas. La principal novedad será que el hincha se inscribe en una pagina web ( www.fpf.joinnus.com ), pasa un sorteo y se le debito de una tarjeta de crédito o débito de forma inmediata.

Aquí todas las repuestas a tus dudas sobre la nueva venta de entradas:



1. ¿Cómo puedo comprar las entradas para el Perú vs Escocia?

El proceso para comprar las entradas para este partido será mediante la modalidad de sorteo previa inscripción. Los ganadores de este sorteo serán los que podrán comprar las entradas.



2. ¿Cuándo empezará la inscripción para el sorteo?

Por el momento estamos trabajando en la fecha definitiva para el proceso de inscripción. Lo comunicaremos con la debida anticipación.



3. ¿Cómo me inscribo en el sorteo de las entradas para el Perú vs Escocia?

Ingresa a la página fpf.joinnus.com, la misma que ha sido creada especialmente para este sorteo. Deberás ingresar los datos en el formulario que se habilitará. (Fecha por confirmar)



4. ¿Cuántas veces puedo inscribirme? ¿Puedo registrarme en varios sectores o zonas del estadio al mismo tiempo para tener más opciones de ganar?

Podrás inscribirte solo una vez al sorteo y deberás seleccionar una sola zona o sector. Una vez que la persona se registra e ingresa su DNI, carné de extranjería o pasaporte, éste queda grabado y, de repetirse, el sistema le indicará que ese número ya se encuentra participando en el sorteo.



5. ¿Cuántas entradas puedo comprar?

Solo podrás seleccionar un máximo de 2 entradas por usuario. Serán entregadas a cada una de las personas correctamente inscritas que resulten ganadores luego del sorteo.



6. ¿Debo registrarme como usuario previamente para participar en el sorteo?

No. Ahora Joinnus ha simplificado el proceso y no deberás hacer ningún registro de usuario previo a la inscripción para el sorteo.



7. ¿Si me registro antes, tengo más posibilidades para ser un ganador?

No. Sin importar cuando te registres, todos tienen las mismas oportunidades de ganar la posibilidad de comprar las entradas.



8. ¿Quiénes podrán participar del sorteo?

Podrá inscribirse en el sorteo todo aquel ciudadano peruano a partir de los 18 años (cumplidos para el momento del sorteo). Esta es la edad mínima para que una persona se pueda registrar al sorteo de acuerdo a la Ley de Protección al menor. Además, también se podrán registrar los ciudadanos extranjeros que cuenten con carné de extranjería vigente o pasaporte.



9. ¿Cómo será la modalidad para las personas con discapacidad?

La modalidad será la misma: sorteo. Se han tomado las medidas necesarias para asegurar el aforo que la ley exige, además también se asegura el porcentaje de descuento de ley. Es obligatorio tener el carné de CONADIS vigente para acceder a los beneficios.

En el proceso de inscripción, en la sección de datos personales; el usuario deberá indicar si es una persona con discapacidad, si necesita accesos especiales por usar silla de ruedas y el número de su carné de CONADIS.



10. ¿Qué sucede con las personas de provincias o los peruanos que viven fuera del país y quieren participar del sorteo?

Todo ciudadano peruano podrá inscribirse al sorteo, siempre y cuando ingrese su número de DNI vigente al momento del sorteo. Pero recuerda que la persona ganadora es la única habilitada para recoger las entradas.

11. ¿Cómo se elegirán a los ganadores?

Los ganadores se elegirán mediante sorteo avalado por notario público y transmitido por televisión y redes sociales.



12. ¿Cómo sabré si fui elegido como ganador?

Deberás ingresar a la página web fpf.joinnus.com y seleccionar la opción para verificar si fuiste uno de los ganadores. Cada participante deberá realizar este proceso personalmente. No se publicará ningún listado o relación de ganadores por temas de privacidad de datos personales.



13. ¿Joinnus o la Federación se comunicarán conmigo para saber la fecha de recojo de mis entradas?

No. Ni Joinnus, ni la Federación Peruana de Fútbol se comunicarán con los participantes de manera directa (mail, teléfono, sms, etc) en ningún momento del proceso. Toda comunicación estará disponible en la web fpf.joinnus.com o en las redes sociales de Joinnus y la Federación.



14. ¿Cómo me cobrarán las entradas si resulto ganador?

En el proceso de inscripción, te pediremos los datos de una tarjeta de débito o crédito para realizar el cobro inmediatamente si sales ganador.



15. ¿Habrá otra modalidad de cobro?

No. El único método de pago será mediante tarjeta de crédito o débito.



16. No cuento con tarjeta, ¿Puedo comprar con la tarjeta de otra persona?

Sí. Puedes comprar con la tarjeta de otra persona, pero debes tener en cuenta que, en caso resultes ganador, la persona dueña de la tarjeta deberá estar presente al momento del recojo de tus entradas.



17. ¿Puedo poner en cuotas el cobro por las entradas?

No. En la plataforma de inscripción no se puede. Deberás comunicarte con tu banco para informarte.



18. ¿Si no cuento con saldo en mi tarjeta de crédito, que sucede?

Si al momento de realizar el cobro una tarjeta no cuentas con saldo suficiente y disponible, el sistema anulará la condición de ganador del participante y pasará al siguiente ganador.

El participante debe prever el saldo suficiente en la tarjeta para evitar la descalificación de su condición de ganador.



19. ¿Puedo cambiar de tarjeta una vez me haya inscrito?

No. La única posibilidad de cambio es si la tarjeta ha sido rechazada por el sistema. El participante podrá verificar en todo momento, durante el proceso de inscripción, el estado de su solicitud. Solo en caso haya algún incidente u observación con alguno de sus datos de tarjeta, podrá rectificarlos y solicitar nuevamente la verificación.



20. ¿Qué sucederá con los datos de mi tarjeta una vez finalizado el proceso?

Joinnus procederá a eliminar de manera automática, permanente y definitiva todos los datos de tarjetas ingresados en su sistema para este proceso. El proceso de eliminación empezará el 30 de mayo del 2018. El proceso completo de eliminación de datos puede tardar hasta 20 días calendario desde su inicio hasta su finalización.



21. ¿Dónde recojo mis entradas?

Para recoger las entradas deberás acercarte en la fecha indicada al Parque de la reserva, Puerta 4.



22. ¿Dónde puedo revisar la fecha en la que me toca recoger mi entrada?

Puedes verificar en todo momento la fecha y hora de recojo asignada en la web fpf.joinnus.com, en la sección de "verificación de ganadores".



23. ¿Puedo acercarme en una fecha que no me corresponde?

De preferencia No. Si te acercas y no es tu fecha de recojo, te enviarán a una cola sin preferencia de atención. Recuerda que la preferencia la tienen las personas que cumplen con el cronograma.



24. ¿Hasta cuándo puedo ir a recoger mis entradas?

Puedes ir hasta el mismo día del partido, 29 de mayo, hasta las 4pm. Pero recuerda que puede que se genere mucha cola para la entrega, deberás prever esto.



25. ¿Qué documentos debo llevar para recoger mis entradas?

Deberás llevar tu DNI en original (y una copia simple) y el documento de "Aceptación de cobro a tarjeta" previamente firmado. Además, deberás llevar la tarjeta con la que realizaste la compra. De igual manera, se hará la comprobación que todos los datos correspondan con el DNI y con los datos del titular de la tarjeta.

Si te registraste como persona con discapacidad, deberás acercarte además con tu carnet de CONADIS en original.

Si te registraste como Extranjero, deberás llevar tu pasaporte o carnet de extranjería en original. No hay excepción para la presentación de estos documentos, la presentación es OBLIGATORIA. De no presentar los documentos, no se podrá recoger las entradas. Puedes descargar el documento de "aceptación de cobro" en este enlace



26. ¿Qué sucede si mi DNI está en trámite?

Deberás acercarte con el documento que acredite el trámite de duplicado. Además, verificaremos mediante el sistema oficial, los datos personales.



27. ¿Cómo debo hacer en caso yo no sea el titular de la tarjeta para recoger mis entradas?

En ese caso deberás acercarte a recoger las entradas con el titular de la tarjeta, y el titular de la tarjeta deberá presentar su DNI en original (y una copia simple) y el documento de "Aceptación de cobro a tarjeta" previamente firmado. Además, deberás llevar la tarjeta con la que realizaste la compra. De igual manera, se hará la comprobación que todos los datos correspondan con el DNI y con los datos del titular de la tarjeta. NO hay excepción.

