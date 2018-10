Perú vs Estados Unidos: Las emotivas palabras de Pedro García sobre los peruanos inmigrantes [VIDEO]

Antes del Perú vs Estados Unidos en la ciudad de Connecticut, el reportero de Movistar Deportes, Pedro García, se tomó uno minutos para hablar de la gran cantidad de peruanos inmigrantes en tierras norteamericanas.



"Hay gente que lleva quince-veinte años (en Estados Unidos). Algunos no pueden volver, entonces sienten ese amor a la distancia por la patria. Algunos vinieron acá y han perdido a seres queridos y no han podido regresar a enterrarlos, es la realidad", dijo emotivo Pedro García.

"Esta gente, así como la pasaron bien en materia de rehacer su vida, la ha pasado muy mal en materia de no poder cerrar algunas situaciones familiares. Hay gente que salió del Perú con familiares vivos y hoy ya no lo están. ¿Se imaginan ese sufrimiento de no poder regresar?", continuó el reportero.



"La selección es el punto de contacto con sus familiares. El fútbol nos permite contar esas historias", cerró Pedro García durante enlace en vivo para su programa deportivo de cable.