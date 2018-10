Perú vs. Estados Unidos: Ricardo Gareca sorprende con esta formación en la última práctica |VIDEO |FOTOS

Perú vs. Estados Unidos. Es la oportunidad perfecta para que Ricardo Gareca pruebe nueva piezas en la 'Blanquirroja'. Luego de la victoria ante Chile, el DT habría decidido darle oportunidad jugadores cuando salten al principal escenario de Connecticut.



Para Ricardo Gareca 'equipo que se gana no se cambia' no es un pensamiento válido y menos aún cuando prueba variantes de cara a lo que será su participación en la próxima Copa América. La selección peruana tuvo su último entrenamiento en Connecticut y sorprendió con esta formación.



En el arco de la selección peruana José Carvallo reemplazaría a Pedro Gallese. En el fondo Ricardo Gareca le daría oportunidad al zaguero de la MLS, Alexander Calllens. También tendría opción Pedro Aquino, al igual que Sergio Peña y arriba el 'Caballito' Paolo Hurtado.



Nuestra selección peruana ya entrena Pratt & Whitney Stadium pic.twitter.com/lEivHaDl8T — Los bichos (@losbichosperu) 15 de octubre de 2018

El once que inició la práctica de la selección peruana fue con: Jose Carvallo, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Sergio Peña, Andy Polo, Edison Flores, Paolo Hurtado y Raúl Ruidíaz.



La selección peruana se enfrentará a Estados Unidos este martes a las 7:05 de la noche (hora peruana) en el estado de Connecticut, en busca de sumar su segunda victoria en esta doble fecha FIFA.