Perú vs Islandia: Selección dejó calor de Miami y voló rumbo a New Jersey [VIDEO y FOTOS]

La selección peruana se despidió de la calurosa ciudad de Miami, pasado el mediodía, para abordar un vuelo con destino a New York y luego por tierra llegar hasta New Jersey, lugar donde mañana los dirigidos por Ricardo Gareca afrontará un segundo amistoso ante Islandia en el estadio Red Bull Arena.



Los jugadores de la selección peruana llegaron hasta el aeropuerto Internacional de Miami con casacas en las manos, pues se conoce que la temperatura de New Jersey variaría entre los 8 a 5 grados centígrados. Nieve y el cielo nublado es el paisaje que verán los pupilos de Ricardo Gareca.



Tras una hora de vuelo los jugadores de la selección peruana serán recibidos por un importante número de hinchas peruanos que desde Patterson ha montado caravanas para seguir el recorrido de la selección peruana hasta la concentración donde hoy por la noche de ha programado un 'Banderazo' tal como sucedió en la Copa América Centenario .



Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, alista las variantes que puede mostrar él equipo ante este nuevo rival. Se conoció que Raúl Ruidíaz sería una de las novedades ante la ausencia de Yoshimar Yotún expulsado ante Croacia. Cristian Benavente viajó también con toda la ilusión en que este partido le abra las puertas al Mundial de Rusia 2018.