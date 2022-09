Perú vs. México: Lapadula tuvo el 1-0 pero le pegó mal | VIDEO

El Perú vs. México inició con un dominio de balón por parte del cuadro ‘tricolor’, sin embargo, la selección peruana se las arregló para tener su primera aproximación al arco del portero Ochoa. Sin embargo, Gianluca Lapadula no pudo concretar la opción

A los 8 minutos de la primera mitad, el equipo nacional se animó a a hacer su primera jugada hilvanada. El balón llegó al sector derecho donde trepaba André Carrillo. La ‘Culebra’ aprovechó el espacio y sacó un centro envenenado al área mexicana.

Frente al pórtico del ‘Memo’ apareció Gianluca Lapadula, quien se prestó a definir, no obstante no pudo pescar bien el esférico y la jugada perdió peligro. Aunque si hubiera anotado, igual no hubiera contado ya que el juez de línea levantó la bandera indicando una posición adelantada.

Perú vs México EN VIVO: Minuto a minuto

Perú vs México EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 24 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en lo que será el primer partido de Juan Reynoso al mando de la selección peruana. El duelo se llevará a cabo en el Rose Bowl de Los Ángeles, California y la transmisión estará a cargo de Latina y Movistar Deportes. Además, sigue el minuto a minuto por trome.pe

