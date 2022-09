La selección peruana viene entrenando en Estados Unidos como preparación para el duelo amistoso de este sábado ante México. El buen ambiente reina en el combinado nacional y así quedó demostrado durante la conferencia de prensa de Wilder Cartagena y Sergio Peña.

TE VA A INTERESAR | Ricardo Gareca regresa a Perú para debutar en esta nueva faceta [FOTO]

En pleno encuentro con los periodistas acreditados, ambos volantes decidieron distender los ánimos con una pequeña broma. “Estamos bien, como todos pueden ver” , indicó el popular ‘Mushasha’, a lo que ‘Peñita’ contestó: “Mentira” .

Luego, el periodista Jampool Cuadros aclaró que todo se debió a que Renato Tapia irrumpió en la conferencia de prensa para fastidiar a sus compañeros de selección.

“Renato (Tapia), Pedro (Aquino), son jugadores que nos hacen crecer a todos, que tienen potencial y que en sus clubes tienen buen nivel, y eso para mí también es importante”, sostuvo Cartagena cuando el jocoso momento ya había pasado.

Selección peruana entrena en Estados Unidos

Sergio Peña explotó y contó qué pasó en Malmo

Quien si estuvo serie durante la conferencia fue Sergio Peña. Antes de abandonar Suecia para sumarse a la concentración de la selección peruana en Estados Unidos, dejó una publicación en sus redes sociales que provocó diversas repercusiones. En medio de aquel escenario, el jugador dio la cara y brindó más detalles.

De entrada, Peña enfatizó que no se arrepiente del posteo que compartió mediante una historia en Instagram. Asimismo, Sergio aclaró que el inconveniente no tiene vínculo contra Malmo, los hinchas o el país. “Me han tratado muy bien”, aseguró desde Los Ángeles. “Las personas que están adentro del club saben cuál es la situación” , agregó.

“Siempre he sido transparente, pero no he recibido lo mismo”, sostuvo el centrocampista ganador de la Copa y la Liga en Suecia. “Hay personas que no han sido transparentes conmigo. Me dijeron unas cosas y luego hicieron otras” , expresó.

En la misma línea, Peña reiteró que lamenta el trato que recibió desde la interna de la institución con la que jugó la ronda de grupos de la Champions League en la temporada anterior. “Como ser humano y jugador, nunca voy a permitir. Cuando te vienen con cosas falsas, para mí es algo muy fuerte” , concluyó.