Perú vs. Nueva Zelanda: El ‘encantador de perros’ de Lima Norte presenta a su selección canina [VIDEOS y FOTOS]

Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO por Trome. A escasas horas del encuentro por la vuelta al repechaje que podría significar el regreso de la blanquirroja a un Mundial después de 36 años, el ambiente que se vive en los exteriores del Estadio Nacional es de total algarabía.



Por ejemplo, uno de los personajes que más destaca en la previa del Perú vs. Nueva Zelanda es Salomé Díaz, el ‘encantador de perros’ de Lima Norte, quien camina acompañado de su 'selección canina'.



La gente se detiene al ver lo tan educados que son estos canes, incluso les toman fotos y algunos hasta intentan darle una propina al domador pero el joven de 36 años se rehúsa siempre a recibirlas, ya que afirma que él es un rehabilitador de perros y no un artista callejero.



El 'encantador de perros' de Lima Norte presenta a su 'selección canina'

Ante las cámaras de Canal N, Salomé Díaz demostró lo bien adiestrados que están sus perros y presentó a uno de ellos llamado ‘Bobby’ que llevaba el dorsal de Edison Flores. “Él es el que va a meter el gol hoy. Vamos al Mundial con un 1-0”, vaticinó.



En caso de que Perú logre la tan ansiada clasificación a Rusia 2018, Salomé Díaz prometió vestir a todos sus perros con las camisetas de los jugadores de la selección peruana para demostrar que él puede tener a sus 11 deportistas.



Perú se juega su pase a Nueva Zelanda esta noche a las 9:15 p.m. en el Estadio Nacional de Lima, que lucirá un lleno total. En el partido de ida disputado en Wellington, el equipo de Ricardo Gareca igualó sin goles ante los ‘All Whites’.

Salomé Díaz, el 'encantador de perros' de Lima Norte

