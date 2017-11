Perú vs. Nueva Zelanda: Esto es Guerra enlazó con los hinchas de la selección en Wellington [VIDEO]

La fiebre por el partido de la selección peruana ante el cuadro de Nueva Zelanda se vive no solo en el territorio nacional. Tal como se vio a través de un enlace del programa Esto es Guerra, los peruanos armaron ya los festejos en la ciudad de Wellington, donde la bicolor enfrentará a la escuadra 'kiwi'.



Víctor Hugo Dávila y Juan Carlos Orderique fueron los encargados de 'encender' los ánimos de los hinchas, quienes portaban banderolas y vestimentas para dar aliento a la selección peruana.



En el despacho se mencionó que fueron no pocos compatriotas viajaron desde diversas partes del mundo a Nueva Zelanda para el mencionado partido de la selección peruana. Algunos llegaron desde países cercanos, como Australia, para animar a la bicolor.



Los conductores de Esto es Guerra, María Pía Copello y Mathías Brivio, no dudaron en 'vacilar' a Orderique por su pronunciación del idioma inglés. En ese contexto, el presentador de las conocidas previas confundió la capital neozelandesa.



El duelo de la selección peruanaempezará a las 10 y 15 de la noche. Un detalle curioso es que en Nueva Zelanda serán las 4 y 15 de la tarde del sábado 11 de noviembre.