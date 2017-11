Perú vs Nueva Zelanda: Fecha, hora y canal del partido por repechaje ida en Wellington

Falta muy poco para el Perú vs Nueva Zelanda por el duelo de ida del repechaje que clasifica al Mundial de Rusia 2018. La cita será en el Westpac Stadium de Wellington. En esta nota conoce el día, la hora hora y los canales que transmitirán el partido.



Perú vs Nueva Zelanda ida se jugará este viernes 10 de noviembre a las 10:15 p.m. (horario peruano). Mientras que en el país neozelandés irá el 11 de noviembre desde las 4:15 p.m. (nos llevan 18 horas).



¿Qué canales lo transmitirán? El Perú vs Nueva Zelanda lo pasarán por Movistar Deportes (cable), ATV y América Televisión (ambos de señal abierta).



¿Lo vas a seguir por Internet? Trompe.pe te traerá el minuto a minuto del Perú vs Nueva Zelanda con todos los videos de las incidencias: goles, jugadas, polémicas. Además, toda la información antes y después del cotejo.



El gran ausente para los Perú vs Nueva Zelanda por el repechaje es el peruano Paolo Guerrero, quien fue sancionado provisionalmente 30 días por parte de la FIFA por resultado analítico adverso tras partido ante Argentina por Eliminatorias.



Los de Ricardo Gareca esperan sacar un buen resultado en Wellington que les permitan jugar con más tranquilidad el duelo de vuelta el Lima el próximo 15 de noviembre.

Compartimos el Plan de Actividades de la #SeleccionMayor, del 4 al 15 de noviembre. pic.twitter.com/4M9M7YVfQk — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 3 de noviembre de 2017