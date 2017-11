Perú vs. Nueva Zelanda: Franco Navarro resta importancia al somatotipo de los 'Kiwis'

En el Mundial de España 82, Franco Navarro fue el seleccionado más jovencito de Perú. Con apenas 21 años era llamado ‘El benjamín’. Para las Eliminatorias de México 86 fue el ‘9’ indiscutible de la ‘bicolor’. Perú tuvo que disputar un repechaje ante Chile y el ‘Pepón’ marcó dos goles en Santiago (derrota 4-2). En Lima caímos 1-0 y el ‘Pepón’ se quedó con las ganas de ir a otro Mundial. Él nos cuenta lo que es vivir la tensión de estar en puerta de clasificación.



¿Cómo jugar un partido de repechaje?

Como el más importante de los últimos 35 años para el país. Perú lo tiene que jugar como lo hizo en el cierre de las Eliminatorias. Más allá que no se dio el juego que se esperaba, no hay que olvidar que se enfrentó a rivales de mucha potencia futbolística.



¿El cambio de horario afecta?

Es lo que menos preocupa. Es de lo que menos se debe hablar, ya que se ha planificado todo muy bien.



¿Nuestra principal arma?

El funcionamiento de equipo. Más allá de las individualidades, se ha mostrado como un grupo solidario, ordenado y que trata muy bien la pelota.



Peru 2 - 1 Chile (1985) Golazo de Franco Navarro

¿Preocupa la fortaleza física de Nueva Zelanda?

No pasa nada, ¿acaso vamos a competir en levantamiento de pesas? Vamos a jugar al fútbol y lo más importante es la pelota. Tengo claro que el ‘Flaco’ (Gareca) ya tiene bien estudiado al rival, que tiene un fútbol de potencia, directo y busca mucho el juego aéreo.



Estamos en el top ten del ranking FIFA y ellos en el 111...

No estamos para subestimar a nadie. Si Perú tiene una ventaja eso lo tiene que demostrar en la cancha.



¿Hasta qué punto es bueno cerrar la llave en casa?

Es muy bueno, estamos en condiciones de poder superar al rival. Además, tengo una corazonada que sacaremos un buen resultado de visita.



¿Qué jugadores peruanos han crecido más?

Decir un nombre sería muy injusto. Pero no puedo dejar de mencionar a Flores, Cueva, Tapia, Carrillo, Yotún, en el arco estamos muy tranquilos con Gallese y la entrega de Corzo. Hay una notoria potenciación de estos muchachos.



¿Se sentirá la ausencia de Paolo Guerrero?

Es un tema que hay que darle vuelta. Acá lo más importante es que hay un funcionamiento de equipo. Nadie podrá negar de la capacidad y liderazgo de Paolo, pero estoy seguro que Gareca ya tiene replanteado el equipo o al reemplazante. Eso es lo mejor.

