El partido dePerú vs Nueva Zelandaterminó en empate: 0 a 0. La Blanquirroja tuvo varias oportunidades de anotar, sin embargo, no lo logró. Este es el recuento de las veces que los de Gareca estuvieron a punto de lograrlo.



Jefferson Farfán.- En los primeros seis minutos, la esperanza llenó el alma de os hinchas de la blanquirroja cuando vieron que Jefferson Farfán apuntó hacia el arco. Estuvo a punto de hacer el tanto, pero el arquero de Nueva Zelanda detuvo el balón.



Pedro Aquino. A los 87 minutos del partido, un remate del mediocampista Pedro Jesús Aquino parecía inclinar el juego para Perú. Incluso, Jefferson Farfán distrajo al arquero de Nueva Zelanda. Sin embargo, la pelota de Aquino no ingresó.



Video: Cabezazo de Aldo Corzo

Aldo Corzo. El el minuto 62 del partido, el mediocampista Christian Cueva hizo un saque de esquina que fue aprovechado por Aldo Corzo. El lateral le metió un cabezaso a la pelota, sin embargo no logró hacer el tanto esperado.



Edison Flores. Algunas críticas cayeron sobre el popular Orejas debido a su desempeño en el Perú vs Nueva Zelanda. El centrocampista se va por izquierda y cuando está a punto de rematar da un pase equivocado. Mira las jugadas que hicieron emocionar a los peruanos aquí.



Perú no va al Mundial desde hace 35 años y aún sueñan con llegar a Rusia-2018. Nueva Zelanda ya estuvo en Sudáfrica 2010. El partido de vuelta se jugará el 15 de noviembre, en el Estadio Nacional de Lima.



Video: Salvada de Nueva Zelanda

El gol que se falló Aquino