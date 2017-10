Perú vs Nueva Zelanda: Pedro Gallese entrenará todo el mes en la Videna [VIDEO] 

Es el primero en ponerse chambear. Pedro Gallese, golero de la selección peruana consiguió que su club Veracruz de México le diera 'luz verde' para que se quede en Perú y se prepare de cara al duelo de repechaje ante Nueva Zelanda en su camino a Rusia 2018.



Pedro Gallese, luego de la alarmante luxación que sufrió en el indice derecho, fue descartado por el DT de los 'Tiburones', José Saturnino Cardozo, y no fue inscrito para el actual campeonato de la Liga MX. Nadie esperaba una recuperación tan pronta del guardameta de la selección peruana, por tal motivo la directiva decidió darle la libertad para seguir en Lima.



El gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, confirmó que el golero no es el único jugador que ha pensado en pedir licencia en su club. "Hemos hecho las gestiones, Pedro Gallese ya tiene el permiso para que no vuelva a México, está con nosotros, igual está la intención de Yotún con su club", dijo el gerente.



Asimismo, el encargado de la logística de la selección peruana confirmó el viaje del primer miembro del equipo a Nueva Zelanda. "Se prevé que el partido pueda ser el 11 y el 15, pero falta confirmación de la FIFA. Por lo tanto Néstor Bonillo viajará este domingo para ver el tema de alojamiento", indicó.