Perú vs Nueva Zelanda: Sao Paulo liberó a Christian Cueva para repechaje a Rusia 2018 [VIDEO]

O mais grande do mundo. Sao Paulo de Brasil decidió que Christian Cueva, volante de la selección peruana pueda llegar a la capital los primeros días de noviembre para empezar los trabajos de cara al partido con Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018



Dorival Junior, técnico del ‘tricolor’ señaló su interés en apoyar a la selección peruana y que uno de sus jugadores más importantes, como Christian Cueva, tenga la cabeza tranquila para que pueda rendir en el Brasileirao y alejar a Sao Paulo de las últimas posiciones del torneo.



“En Sao Paulo no queremos interferir en ese momento tan importante para la selección peruana. Christian Cueva estará a disposición los primeros días del próximo mes. No se la fecha exacta, pero será así para que puede cumplir su objetivo", indicó el DT brasileño.



La selección peruana a través de la FPF entró en contacto con Sao Paulo y con Flamengo para que tanto Christian Cueva y Paolo Guerrero puedan entrenar en la Videna desde el 2 de noviembre y adelantarse a la fecha establecida por la FIFA (6 de noviembre).



El entrenador de Christian Cueva, además está confiado en que la selección peruana estar en Rusia 2018 después del repechaje ante Nueva Zelanda. "Si consigue jugar como lo ha venido haciendo, conseguirá la clasificación al Mundial. Pero no debe confiarse, pues el rival tiene estilo europeo y trata de ser competitivo", añadió