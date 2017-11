Perú vs Nueva Zelanda: Así vacilaron al 'viejo' de Raúl Ruidíaz en Wellington [VIDEO] 

Los hinchas de la selección peruanaviven la fiesta del fútbol en los exteriores del Westpac Stadium, más cuando faltan poquísimas horas para el Perú vs. Nueva Zelanda que definirá los chances de la 'Blanquirroja' de cara al mundial de Rusia 2018. En medio del vacilón los fanáticos creyeron encontrar al progenitor de Raúl Ruidíaz.



Desde hace un día los hinchas de la selección peruana tomaron como campamento la explanada del Westpac Stadium con sus automoviles las puertas abiertas, la música en alto y bebiendo algunas cervezas para calmar los nervios a pocos minutos del repechaje Rusia 2018, como si se tratar de un paraje limeño en medio de tantos hinchas uno destacó uno en particular.



'Ahí esta el viejo de Raúl Ruidíaz' gritó uno de los fanáticos y rápidamente una muchedumbre rodeo al nuestro compatriota que vive en Australia y que viajó especialmente para este decisivo duelo de la selección peruana ante Nueva Zelanda.



"Me han dicho que soy el papa de Raúl Ruidíaz, por el pelo. Pero es lindo el ambiente que se está viviendo en Wellington, así que hay que apoyar al equipo. Vengo desde Sidney que está a tres horas de aquí y ojalá que pueda ver un 3-0 de mi Perú", comentó el fanático de la selección peruana.