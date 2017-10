Perú vs Nueva Zelanda: ¿Venta de entradas sería por sorteo? Aquí los detalles de esta modalidad

Luego de conocer el precio de las entradas para el Perú vs Nueva Zelanda que se jugará en Lima por el duelo de vuelta del repechaje mundialista, muchos se preguntan cómo será la modalidad de venta de esto boletos. ¿Será por sorteo?



Miguel Castro, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo a Gestión.pe reveló cuál sería la nueva modalidad de venta de entradas para el Perú vs Nueva Zelanda que se jugará en el Estadio Nacional.



"La venta de las entradas para el partido Perú vs Nueva Zelanda será, en principio, a través de una suerte de empadronamiento general, para que los compradores se inscriban a la página web de Teleticket, y tras la inscripción habrá un sorteo general, en la que, los que sean beneficiados con el sorteo puedan comprar las entradas al partido", afirmó el legislador.



Asimismo agregó que este tipo de venta de entradas le fue comentada por el propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviendo.



"Yo he conversado directamente con él y me ha indicado la nueva modalidad de venta. Además, no hay otra forma. Lamentablemente, todavía no me han indicado el número de entradas que se venderán bajo la modalidad de sorteo", resaltó.



Todo esto tras el mar de críticas que recibió Teleticket por "la cola virtual" que hizo para el partido entre Perú y Colombia de la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



Cabe mencionar que la Federación Peruana de Fútbol aún no se ha pronunciado sobre esta nueva modalidad de venta de entradas. ¿Qué opinas?