Perú vs Nueva Zelanda: Yoshimar Yotún el primer extranjero en llegar para repechaje [VIDEO] 

Yoshimar Yotún se convirtió en el primer jugador extranjero en llegar a Lima y ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca para el inicio de los entrenamientos de la selección peruanapensado en el repechaje ante Nueva Zelanda rumbo a Rusia 2018.



El volante del Orlando City llegó por la noche y hoy estuvo en la Videna para hacer trabajos de soltura y gimnasio junto al golero del selección peruana Pedro Gallese y Alberto Rodríguez, quienes ya empezaron pensar en el partido de repechaje a Rusia 2018.



Yoshimar Yotún no se confía en el puesto de Nueva Zelanda en el ranking y cree que será un duelo muy disputado para la selección peruana. "Los dos hemos hecho los méritos para estar aquí. No somos favoritos. De lo que hemos visto, es un equipo ordenado. Pero creo que debemos preocuparnos por nosotros mismos". añadió el volante, quien confesó que ya están revisando videos de sus rivales.



Asimismo, el mediocampista de la selección peruana no pudo evitar el tema Pizarro. "Lo que ha dicho Claudio es cierto. Él es nuestro líder dentro y fuera del campo. Es un embajador del fútbol peruano y hay que respetarlo. Es un jugador importante. Es nuestro líder. Está jugando en una de las mejores ligas del mundo ¿Cómo descartarlo?", finalizó Yoshimar Yotún quien recibió permiso de su club.