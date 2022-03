Fue un partido complicado y con polémica, pero los jugadores tienen claro que es momento de pasar página. Uno de ellos es Carlos Zambrano, quien luego de expresar su molestia por lo generado en el partido de la Selección Peruana ante Uruguay en el estadio Centenario, publicó un mensaje agradeciendo a todos los hinchas y ya piensa en el Perú vs. Paraguay.

El defensa central de la Selección Peruana publicó, a través de sus redes sociales, un mensaje de aliento con miras al último duelo por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Lucharemos hasta el Final Te Amo Perú Gracias a la mejor hinchada del Mundo”, sostuvo Zambrano en su cuenta oficial de Twitter, la misma que estuvo acompañada por dos imágenes del jugador en el partido de Perú vs. Uruguay en Montevideo.

Cabe destacar que, el jugador de Boca Juniors fue uno de los que expuso su enfado tras la polémica jugada - un posible gol de Trauco - en el estadio Centenario, la cual no fue revisada por el árbitro Anderson Daronco.

Camino al camerino, el ‘León’, además de otros integrantes de la ‘Blanquirroja’, fueron abordados por el enviado especial de América Televisión, pero el que respondió fue Zambrano. “¡Siempre es la misma mie***, siempre!”, exclamó el deportista.

Foto: captura de pantalla - Twitter

La última opción de la Selección Peruana

Perú se enfrentará a la Selección Paraguaya este martes 29 de marzo por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Nacional de Lima. La Selección Peruana tiene varias opciones para llegar al repechaje, sin embargo, la más óptima es ganarle al conjunto paraguayo y no necesitar de otros resultados - como lo son el duelo de Colombia vs. Venezuela y el partido de Chile vs. Uruguay.