LA HORA DE LA VERDAD. La selección peruana y los hinchas se volvieron un puño y están listos para lograr esta noche el boleto al repechaje del Mundial Qatar 2022. El rival será el cuadro paraguayo, un equipo que puede no pelear por nada, pero podría llegar ‘incentivada’ para dar batalla. Sin embargo, en la cancha tendremos al equipo que tantas alegrías nos ha dado y es hora de confiar en otro partidazo de la ‘Bicolor’ que ayer fue motivada por un ‘banderazo’.

Perú arriba al partido tras perder 1-0 con Uruguay, pero al sumar 21 puntos depende de sí mismo para meterse al playoff. Un empate ante la ‘Albirrroja’ les abriría el camino y la esperanza a Colombia y Chile quienes se miden ante Venezuela y Uruguay, respectivamente.

Perú vs. Paraguay y la no desesperación por el gol

Se sabe que el tiempo es el mayor enemigo de un equipo ansioso y Uruguay, con toda su historia, lo vivió ante nosotros en Montevideo. Ahora le tocará a la ‘Bicolor’ transitar este camino y dado que el empate no sirve, para no depender de otros resultados, el gol será una carrera contra tiempo. Por ello el equipo debe mantener la constancia en el ataque, pero tratando de hilvanar jugadas, no apresurando el remate o volviendo previsible un centro.

Perú podrá sentir el mismo temor del tiempo que Uruguay pasó en Montevideo (Foto: AFP).

Perú vs. Paraguay y la labor de Christian Cueva

La ausencia de André Carrillo significó un duro golpe para la ‘Bicolor’ y ahora todo el vértigo y creación pasará por Christian Cueva. El volante llega en gran momento porque con Al-Fateh aporta goles y asistencias. Si bien no tuvo su mejor partido en Uruguay, se espera ahora su reivindicación. Cueva debe ser enganche y segundo delantero, pisar el área, aportar en pelota parada y olvidar los reclamos. Por sus botines pasará gran parte de la definición del encuentro.

Christian Cueva será fundamental en el esquema de Ricardo Gareca (Foto: AFP)

Perú vs. Paraguay y las piezas de recambio

La ‘Bicolor’ arrancará con su once de siempre y el único cambio de Edison Flores por el lesionado André Carrillo, pero los que aguardan en la banca serán claves. Si el duelo no se abre el primer cambio debe ser Álex Valera, para mover a los centrales visitantes y generarle espacios a Gianluca Lapadula. Otros dos que tienen que entrar son Christofer Gonzales y Gabriel Costa (veremos si ingresa en lista) para atacar por el centro y los lados. Si hay que aguantar, los llamados a entrar serían Wilder Cartagena y Horacio Calcaterra.

Alex Valera ya anotó con la selección en amistosos y será importante este martes como alternativa ( Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Perú vs. Paraguay y las debilidades de la visita

Más allá de ausencias importantes como el central y capitán Gustavo Gómez y el volante creativo Miguel Almirón, Paraguay se presenta con un cuadro con falencias. La primera estará en los laterales: ni Robert Rojas ni Junior Alonso se lucen en esas posiciones, ya que su mejor desempeño lo tienen como centrales. Hay que atacarlos en base a velocidad. Atención que el portero Anthony Silva tampoco es muy seguro en los remates de lejos y la volante ‘rasca’, por lo que hay que generarles faltas cerca al área.

Junior Alonso se desenvuelve mejor como central, pero será lateral izquierdo este martes (Foto: Getty Images)

Serán 90 minutos o más de puro sufrimiento, pero estamos en capacidad de lograr la primera de las dos metas, entrar al repechaje. Esta noche no se admite otra cosa.

