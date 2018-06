En el Perú vs Suecia, los hinchas de la 'Blanquirroja' que se dieron cita en el Ullevi Stadium de Gotemburgo alentaron y se hizo sentir como si estuvieran en el Estadio Nacional.



Durante un tramo del Perú vs Suecia, los seguidores de la bicolor comenzaron a corear el clásico '¡Perú, Perú, Perú!', que llenó de orgullo a todos los hinchas de la 'Blanquirroja' en el estadio de Gotemburgo.



No cabe duda que hay hinchas peruanos en cualquier rincón del mundo y en Rusia 2018 tampoco será la excepción.



Sigue todas las incidencias del encuentro amistoso entre Perú vs Suecia rumbo a Rusia 2018 , AQUÍ.

Hinchas alientan a la selección peruana. (Video: América TV)

