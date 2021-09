Han pasado unas horas desde que Néstor Pitana dio por concluido el partido Perú vs. Uruguay por la fecha 9 de las Eliminatorias, con el marcador igualado 1-1. Este resultado no es favorable para el equipo de Ricardo Gareca, por jugar de local y por su necesidad urgente de sumar de a tres. Un viejo problema asomó de nuevo: no saber sostener el marcador favorable, ya que luego de cinco minutos los charrúas empataron el partido.

TROME, en las siguientes líneas, analizará cinco razones por las que Perú no jugó bien en el empate ante Uruguay en Eliminatorias Qatar 2022 .

No solo de toque se consiguen resultados

Todos sabemos de la habilidad del futbolista peruano, de su inteligencia para ser hábil en el uno contra uno y salir airoso. No obstante, jugar a cada rato al toque y no ser efectivo en los pases, hace que cuando se está obligado a ganar de tres puntos no se consiga por nervios o jugadas de más.

En este Perú vs Uruguay se vio a los jugadores de la blanquirroja con pases poco precisos. La exactitud en las que calzaba la metáfora de ser un reloj suizo, esta vez fue un viejo recuerdo.

Las individualidades no estaban precisas

Paolo Guerrero y Edison Flores no mostraron todo su potencial. Ambos vienen saliendo de lesiones, han jugado pocos minutos recientemente y eso se notó. Las ganas no son suficientes en partidos de esta categoría y ante rivales, como Uruguay, para los que ir a Mundial suele ser solo un trámite.

Además de estar al 100% en el tema físico, también se debe estarlo en lo mental. No se indica esto con el afán de crucificarlos, porque muchas veces nos han dado triunfos, sino como una crítica para que demuestren en estos partidos la jerarquía que tienen y nos guíen a obtener los tres puntos.

Los errores defensivos, un mal de nunca acabar

Cinco minutos después de la gran anotación marcada por el volante nacional Renato Tapia (¡qué tal chalaca!), Uruguay encontró el empate por intermedio de Giorgian De Arrascaeta.

El futbolista del Flamengo realizó una exquisita definición, tras un previo error de la zaga peruana. Una jugada que parecía no traer mayor peligro, terminó costándole caro el elenco de Ricardo Gareca. Anderson Santamaría intentó salir jugando desde su propia área; sin embargo, el balón le fue arrebatado por Rodrigo Bentancur. El hombre de la Juventus habilitó a De Arrascaeta, quien solo necesitó de un pequeño espacio para acomodarse a su pierna más hábil y batir a Pedro Gallese poniendo el empate final.

Sí, más de uno pidió el retorno de Carlos Zambrano, quien vio el partido por TV desde Buenos Aires.

Ser letales en el área

Si estás bien perfilado no debes ceder el balón. A veces tienes que ser egoísta y definir. Perú no fue preciso de cara al arco rival y las opciones clara que tuvo a través de Yotún y André Carrillo lamentablemente no fueron precisas y no le trajeron problemas a Muslera. Sí, la imprecisión fue generalizada y en el ataque se evidenció más. Eso, sumado a una defensa rival más uruguaya que nunca: feroz cuando se trata de alejar de su área a los contrincantes.

La concentración

Perú tiene que estar más concentrado al momento de no tener el balón. Muchas veces quedó mal parado por ir atacar, pero para nuestra suerte Uruguay estuvo impreciso en muchas ocasiones y al final se perdieron goles cantados.

¿Qué viene ahora para la selección peruana. Recibir a Venezuela y visitar a Brasil. Que Gareca y sus dirigidos aprendan de sus errores, no insisten en aquello que no funcionó ante Uruguay y que la esperanza de clasificar a Qatar 2022 salga de UCI.

