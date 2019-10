Perú vs Uruguay: VER MOVISTAR DEPORTES en partido amistoso por fecha FIFA 

Perú vs Uruguay TRANSMISIÓN con al vuelta de Paolo Guerrro, la 'Blanquirroja' pisa este viernes el mítico Estadio Centenario, para enfrentar a la celeste en uno de los duelos de cara a su preparación para las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se juega a las 6:00 p.m. (hora peruana) y puedes seguirlo por la señal de Movistar Deportes.



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Montevideo.





Los pupilos de Ricardo Garca llegan de la mejor manera a este Perú vs. Uruguay no solo por su buen momento mostrado durante y después de la Copa América 2019, sino por que no ha mostrado muchas variantes de cara al duelo de este viernes.



Los incaicos, si bien no repiten el último once se aprecian un par de variantes en el mediocampo. La ausencia de Yoshimar Yotún por lesión, lo mismo que Edison Flores quien este jueves quedó afectado por una fatiga muscular.



Este Perú vs. Uruguay en el Centenario tendrá un ingrediente especial y serpa ver a Paolo Guerrero con 100 partidos con la selección en la espalda , mientras que Pedro Gallese recién cumplirá 60 ocasiones defendiendo a la Blanquirroja.









Por su lado, el cuadro que dirige Óscar Washintong Tabárez , tiene claro que este partido no significa ninguna revancha de lo que pudo pasar en la Copa América.

El arquero de la selección charrúa, Fernando Muslera, fue consultado por el partido de Perú vs. Uruguay que se protagonizó en los cuartos de final de la Copa América 2019 en el cual perdieron.



Uno de los ingredientes para que eso no suceda es la ausencia de Luis Suárez y de Edinson Cavani fue de la convocatoria por lesiones. pero con quien si contará el 'Maestro' es con Diego Godín, los centrocampistas Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur y el delantero Maximiliano Gómez.