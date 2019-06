Perú vs Uruguay EN VIVO Día, hora y canal del partido por cuartos de final de Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO. El equipo de Ricardo Gareca se medirá con los 'Charrúas' por cuartos de final de Copa América 2019. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: día, hora y canal. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde será la cita para el Perú vs Uruguay? Pues este sábado 29 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova de El Salvador, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Uruguay? Todo arranca a las 2:00 p.m. de nuestro pais. En Chile desde las 3:00 p.m. y en Uruguay desde las 4:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios

México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Uruguay? En Perú podrás verlo por América TV y DirecTV para Latinoamérica. Canal 13 y TVN en Chile. Monte Carlo TV en Uruguay.



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.