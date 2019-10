Perú vs Uruguay EN VIVO ¿Dónde y cuándo ver partido amistoso en Lima por fecha FIFA? 

El equipo de Ricardo Gareca va por su revancha ante Uruguay , luego de caer 1-0 en Montevideo por fecha FIFA. La 'bicolor', con Paolo Guerrero como máximo referente, buscará darle un triunfo a su hinchada en Lima. Conoce todos los detalles del partidazo.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Perú vs Uruguay? Pues este martes 15 de octubre en el Estadio Nacional, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados que siempre acompañan a la selección peruana.



¿A qué hora arrancará el Perú vs Uruguay? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 8:30 p.m. En Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m. En Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil a las 10:30 p.m. En España a las 3:30 a.m. (16 de octubre).

¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Uruguay? En nuestro país lo podrás ver por Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). En Uruguay por VTV. En Latinoamérica por DirecTV Sports.



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, ,mejores jugadas, polémicas y declaraciones.