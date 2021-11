El experimentado periodista deportivo Pierre Manrique falleció la mañana de este martes 9 de noviembre, víctima de un paro cardíaco. El hombre de prensa realizó una destacada labor en importantes medios como RPP y fundó el programa, ‘Las Voces de Fútbol’, además, hizo carrera por muchos años en Argentina.

Confeso hincha del Melgar de Arequipa y amante del rock, el periodista venía travesando problemas de salud en los últimos días, lo que le hizo ausentarse de su programa ‘Las Voces del Fútbol’. Sin embargo, su estado se venía manejando en reserva.

En las redes sociales, distintos colegas de Manrique vienen expresando sus condolencias a la familia del arequipeño. Uno de los primeros fue el periodista de Radio Ovación, José Valdeiglesias.

“Mis condolencias a la familia del colega Pierre Manrique, nos tomó la delantera, periodista acucioso, hincha confeso del Melgar de Arequipa, fuerte baja en el periodismo deportivo”, publicó.

Pierre Manrique: una vida dedicada al periodismo deportivo

La pasión del periodista deportivo por ese oficio nació cuando tenía 12 años de edad y presenció un entrenamiento del FBC Melgar. Como el estadio Umacollo, donde hacían la pretemporada, quedaba a 7 cuadras de su casa, muchos periodistas comenzaron a preguntarle sobre las prácticas.

“Luego Radio Melodía, a través de Benjamín García y Óscar Santos me invitaron para colaborar. En mi colegio, la profesora Mary Matías, que tenía un programa (Travesuras) los sábados en Radio Nevada, me invitó para salir al aire. Ahí trabajaba don Óscar Soto, que me escuchó y me invitó a su programa deportivo... me decía “niño periodista”. Pero en 1990, a los 18 años fundé y salí con mi programa propio, Nevada Deportiva”, relató Manrique en una entrevista con Correo.

“En 1996 viajé a Buenos Aires, Argentina, estudié y logré el título en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. De ahí han salido los mejores periodistas deportivos argentinos. Mis prácticas las hice en algunas radios y emigré a Radio Rivadavia, donde llegué a mi mejor nivel. Estuve hasta enero del 2014″, relató.

Fue entonces que Manrique regresó para formar parte de RPP, como editor nacional de deportes. Fue en ese periodo que se le acusó, injustamente, de haber filtrado la noticia del positivo de Paolo Guerrero. “Salí de RPP, no por el caso de Paolo, sino por cosas personales. Se habló muchas mentiras que fueron aclaradas”, señaló en ese momento.

En el 2019, inició el proyecto ‘Las Voces del Fútbol’, programa que se transmite por Radio Unión y vía web a nivel nacional e internacional. Descansa en paz, Pierre .

