Judoca Alonso Wong sobre Said Palao: “El próximo año tendrá oportunidades para representar al Perú”

El chico reality Said Palao, integrante de los ‘combatientes’ en “Esto es guerra”, se ausentó unos días del programa para participar en el Campeonato Nacional de Judo y logró ocupar el podio al obtener la medalla de bronce en el torneo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Said Palao compartió algunas fotografías de lo que fue su participación en el torneo el pasado miércoles 8 de diciembre. En su publicación, agradeció el apoyo del judoca peruano Alonso Wong, quien le ayudó a subir su nivel en tan solo dos meses.

Ante tamaña revelación, Trome se comunicó con el judoca Alonso Wong, quien ostenta el haber ganado la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, para que revele detalles de su trabajo junto a Said Palao y su entrenado Kengi Vidal.

“Cuando yo regresé de Estados Unidos, Said Palao me llamaba para que lo apoye a entrenar, así que iba al dojo, el lugar del entrenamiento de judo de mi amigo Kengi Vidal para poder ayudarlo a entrenar. Entrenábamos muy fuerte, porque el ritmo que yo le pongo es muy intenso. Después de nueve años, no lo hizo tan mal porque se enfrentó con uno de su peso 81 kg del Perú, le hizo una buena pelea a Luis Ángeles, que también es mi amigo”, señaló.

TIENE OPORTUNIDADES

En otro momento, Alonso Wong precisó que Said Palao tiene muchas oportunidades de poder representar al país en próximos torneos.

“El próximo año tendrá oportunidades para representar al país. Yo lo ayudé como un compañero de entrenamiento, soy categoría 73 kg y Said es 81 kg. Entrenamos fuerte de la mejor manera. Hice que venga a entrenar con la selección en la Videna porque con la pandemia era difícil que entre gente que no era de la selección y tuve que hablar con la Federación, afortunadamente pudo entrenar con nosotros hasta que yo regresé a Estados Unidos”, declaró en exclusiva Alonso Wong.

¿Qué otros torneos puede disputar Said Palao en Judo?

“El Campeonato Nacional era para elegir al equipo nacional, él gano bronce y tiene derecho a ser seleccionado nacional de cara a los próximos eventos. Tiene que ser constante en los entrenamientos, quizás eso le tome exigencia y como está en Esto Es Guerra, tendrá que pedir permiso para hacer las concentraciones con el equipo nacional. Tiene la oportunidad de representar al Perú en los Open Continentales de marzo, hay uno en Lima y es probable que él participe. Luego están los Open de Argentina y Chile. Poco a poco, tendrá que escalar posiciones, entrenando para representar al Perú en eventos más grandes”, precisó.

Said Palao buscará ser el nuevo representante de Perú para próximas competencias internacionales en dicha disciplina. (Foto: @saidpalao_fit)

El consejo de Alonso Wong a Said Palao

“Será un esfuerzo y sacrificio extra, pero si está comprometido en hacerlo, es muy probable que participe en torneos más grandes. Tiene que empezar desde los eventos más pequeños como los Open Continentales que te dan puntos para el ranking Mundial. El oro 100 puntos, plata 70 puntos y el bronce 50 puntos, me parece.

Finalmente, Alonso Wong destacó algunas de las cualidades de Said Palao y el esfuerzo que puso para obtener este destacado logro.

Said es fuerte y tiene algo a su favor que es la pasión por el judo, sin pasión es muy difícil que obtenga resultado. Para obtener ese logro, él hizo un gran sacrificio porque iba a entrenar con nosotros en la mañanas, luego hacía preparación física y en la noche se iba a su canal a trabajar y bueno, lo puede seguir haciendo. Si se acostumbra va a ser mucho más fácil”. sentenció.