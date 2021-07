‘Pollo’ Vignolo, reconocido conductor argentino de ESPN, dio con palo al colombiano Edwin Cardona a poco del Boca Juniors vs San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina. Como se sabe, el volante viene siendo muy cuestionado por preferir sus vacaciones en lugar de los octavos de final de Copa Libertadores.

“Me importa más el compromiso que el talento. Yo prefiero un tipo comprometido que un talentoso. Si el talentoso une las dos cosas, estamos hablando de un fuera de serie. Con el talento se nace, pero el compromiso es una fuerza de voluntad”, arrancó el periodista.

“Yo creo que Boca Juniors está ante una situación de indulto a Cardona. Y aquí yo me pregunto: ¿hace bien Boca en poner (de titular) a Cardona? ¿O Boca pone a Cardona porque lo necesita?”, continuó indignado el ‘Pollo’ Vignolo.

“Ahora, para Cardona también es una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que se equivocó. Puede guiar a este grupo de jóvenes”, reflexionó. “¿Hace bien Boca en ponerlo? ¿O hace mal Boca en ponerlo?”, se preguntó.

“El tipo que no estuvo comprometido antes, no puede estar comprometido ahora. Boca Juniors lo pone por necesidad y no por convicción”, cerró ‘Pollo’ Vignolo en la previa del Boca Juniors vs San Lorenzo (hoy 7:00 p.m. de Perú y Colombia).

TE PUEDE INTERESAR