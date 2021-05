LAS CARTAS SOBRE LA MESA. El empate 1-1 contra Rennes en la pasada fecha de la liga francesa dejó al PSG al borde del abismo buscando ganar un nuevo título de la Ligue1. Por ello, muchos apuntan ya sus ‘balas’ a la próxima temporada para la que han renovado a Neymar. Sin embargo, en rueda de prensa, el entrenador Mauricio Pochettino también se refirió a los rumores de posibles refuerzos.

Uno de ellos, el más mediático, es el defensa español Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid ha decidido no continuar las negociaciones con el club merengue y la prensa europea señala que su destino estaría en París. La versión de Pochettino es otra.

“No quiero generar ningún tipo de expectativa ni que se malinterpreten cosas. Es un jugador de otro club. Lo que puedo decir es que como todo equipo queremos mejorar en todas las posiciones. Solo pensamos en terminar bien la temporada”, aseguró el entrenador en la previa al choque ante Montpellier, por semifinales de la Copa de Francia.

Sergio Ramos acaba contrato con Real Madrid el 30 de junio del 2021. (Foto: AFP)

Para ese partido podría contar con el astro francés Kylian Mbappé, ausente en la derrota por Champions contra Manchester City y en el último choque contra Rennes. Además, el jugador no ha decidido aún si renueva o no con el club y a eso apuntó Pochettino.

“Prescindir de Kylian no está pensado, es uno de los mejores futbolistas del equipo y yo cuento con él, el club cuenta con él, y esperemos que esté aquí muchos años”, indicó el estratega argentino que, además de Neymar, ya tiene al portero Keylor Navas y al extremo Ángel Di María como jugadores que han ampliado su contrato.

Kylian Mbappé se la ha pasado en la tribuna en los últimos 3 partidos del PSG (Foto: AP)

El preparador argentino también comentó la preselección olímpica de Mbappé, de 22 años, en una larga lista con hasta 85 nombres. Francia comparte grupo en Tokio con México, Japón y Sudáfrica.

“Es algo que se tendrá que hablar por todas las partes, veremos. Ahora estamos pendientes del final de temporada, luego viene la Euro, veremos. Que esté en una lista no quiere decir que sea así que va a pasar”, refirió.

De otro lado, PSG no desea terminar la temporada en blanco y tras quedar fuera de la Champions League en semifinales le quedan dos frentes. En el primero, la Ligue1, se ubica a tres puntos del puntero Lille con dos fechas por jugarse. El fin de semana, si los parisinos no le ganan al Reims, Lille podrá gritar campeón. El otro trofeo que busca es la Copa de Francia, donde de clasificar a la final podría chocar con el AS Monaco.

