PSG vs Angers EN VIVO Con Neymar y Cavani por la fecha 36 de Liga de Francia

PSG vs Angers EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' visitan este sábado a los 'blanquinegros' en el Estadio Raymond-Kopa por la fecha 36 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 10:00 a.m. de Perú. Neymar, Cavani y Di María será titulares. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el PSG vs Angers vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



PSG, campeón de la Liga de Francia, saldrá en busca del triunfo ante Angers para cortar mala racha: no gana hace 3 partidos (2 de Liga y 1 por la final de Copa de Francia).



Más allá de los resultados, PSG sufre con el presente de Neymar. El brasileño, que había salido de una larga lesión, estará fuera de las canchas nuevamente. Recibió una sanción de 3 partidos por agredir a un hincha.



Este fin de semana podría ser el último partido de Neymar de la temporada (tiene 2 fechas de Liga y 1 de Supercopa), pues su castigo empezará a partir del lunes 13 de mayo y. El club parisino apelará lo que consideran una exageración.



Neymar, Edinson Cavani y Ángel Di María, pilotarán el ataque de PSG frente a Angers fuera de casa. El crack que no estará en campo por expulsión es Kylian Mbappé.