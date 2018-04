PSG vs Burdeos: EN VIVO ONLINE TV El equipo azul enfrenta a cuadro los Girondinos este domingo por la fecha 34 de la Liga de Francia en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad. Con Mbappé y Edinson Cavani, PSG va por un triunfo ante Burdeos. (2:00 p.m.) (TV: ESPN 2)



PSG vs Burdeos será un duelo a modo de preparación para el equipo parisino con miras a la final de la Copa de Francia, que espera ganar, para completar a plenitud todos los títulos a nivel local, tras la eliminación de la Champions League.



El PSG vs Burdeos también pone a prueba la flamante coronación en la Liga de Francia con seis fechas de antelación. El goleador histórico del los blues, Cavani, encabezará el ataque junto a Mbappé. El DT Unai Emery no contará con la presencia de Ángel Di María.



El contexto del PSG vs Burdeos no es de los mejores luego de conocerse la la crisis entre Neymar y la directiva del club. Incluso se especuló de la posible salida unilateral del brasileño.

PSG vs Burdeos: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Mbappé y Cavani por la Liga de Francia PSG vs Burdeos: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Mbappé y Cavani por la Liga de Francia

Posibles alineaciones del PSG vs Burdeos:



PSG: Trapp, Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche, Lo Celso, Motta, Pastore, Mbappé, Cavani y Nkunku.



Burdeos: Costil, Contento, Pablo, Kounde, Sabaly, Sankharé, Plasil, Lerager, Vada, Braithwaite y Kamano

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.