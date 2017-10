PSG vs. Dijon EN VIVO. El equipo parisino con Neymar y Mbappé, líder de la Liga de Francia se medirá contra el Dijon este sábado 14 de octubre desde las 10:00 am. por la novena fecha del campeonato francés. El partido se transmitirá vía ESPN 3. Edinson Cavani será el gran ausente de esta jornada debido a que el DT del equipo le dio descanso luego de la intensa jornada de las últimas fechas de Eliminatorias Rusia 2018.



Además de la ausencia de Edinson Cavani, el PSG no contará tampoco con los italianos Marco Verratti y Thiago Motta, el brasileño Thiago Silva y Layvin Kurzawa, habituales titulares en el equipo que para su enfrentamiento contra el Dijon, solo contará con Neymar y Kylian Mbappé.

Neymar y Edison Cavani: Abrazos, festejos y declaraciones de amor y paz

El PSG vs. Dijon no debería ser un dolor de cabeza para Unai Emery, DT del equipo parisino, que es el máximo goleador (27 goles) y se enfrenta al más goleado (17). El entrenador rival, Olivier dall'Oglio ha calificado al PSG como "una apisonadora" y ha admitido que sus defensas se sienten "intranquilos" ante la llegada de Mbappé y Neymar.



Unai Emery, DT del PSG ha admitido el cansancio acumulado de sus jugadores internacionales (13 disputaron partidos de clasificación del Mundial), entre ellos Edinson Cavani, quien con Uruguay obtuvieron boleto directo a Rusia 2018 y por ello decidió darles descanso solo por esta fecha, ya que en las próximas fechas tendrán partidos difíciles que afrontar, sobre todo en la Champions League.



ASÍ ALINEARÁN PSG VS. DIJON



Dijon: Reynet; Chafik, Bahamboula, Djilobodji, Rosier; Amalfitano, Marié, Xeka; Sliti, Saïd, Jeannot.



PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Yuri; Rabiot, Nkunku, Di María; Neymar, Mbappé, Cavani.