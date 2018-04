PSG vs Guingamp : EN VIVO ONLINE TV Con Edinson Cavani, Ángel Di María y Kylian Mbappé, el equipo parisino enfrenta a 'EAG' este domingo en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 35 de la Liga de Francia. PSG va por el triunfo ante Guingamp para romper recórd en la Ligue 1. (2:00 p.m. hora de Perú) (TV: DirecTv 610 para América)



El PSG vs Guingamp será una un partido más, en el que los blues ostentarán su título de campeón conseguido con varias fechas de antelación. El cuadro parisino tiene otro objetivo, ganar para entrar en la historia de la Liga de Francia.



El registro que pretende el equipo de Unai Emery depende un triunfo en el PSG vs Guingamp. Esto le permitiría acercarse y superar los 100 puntos en la temporada regular. Algo que nunca antes ocurrió en Francia.



Sin embargo, para esto necesita conseguir los 12 puntos en disputa en las cuatro fechas restantes. Previo al PSG vs Guingamp, el equipo de Unai Emery cuenta con 90 unidades.



Para conseguir esta meta histórica, el PSG mandará a la cancha lo mejor que tiene, excepto a Neymar lesionado por tiempo prolongado. Cavani, Di María y Mbappé, el rearmado tridente ofensivo de Emery busca encaminar al equipo al récord absoluto.

Es más, entre los tres jugadores ya sumaron 49 goles solo en la Liga de Francia. Cavani será, sin mediar inconvenientes, el máximo goleador del torneo, ya que hasta ahora lleva 25 tantos, el segundo es Neymar, que no juega, con 19 dianas.



El PSG vs Guingamp será uno de los partidos que formarán parte de la 'gira' de despedida del DT Unai Emery, que ya anunció su partida del equipo al final de la temporada. Solo le resta ganar un título para completar a plenitud todos los trofeos del fútbol francés. Juega la final de la Copa de Francia.



"Comuniqué a los jugadores que tuvimos una reunión con el presidente Nasser Al-Khelaifi y con el director deportivo Antero Henrique y que decidimos no seguir juntos", declaró Emery en conferencia de prensa. Con el técnico vasco en el banco, el PSG cayó eliminado dos veces consecutivas en octavos de la Champions League.

