PSG vs. Manchester City será el partido de la fecha en la jornada número 2 de la fase de grupos de la Champions League en el Parque de los Príncipes. La gran duda del encuentro será la presencia de Lionel Messi, quien no estuvo en los últimos partidos del cuadro parisino por lesión.

A propósito, el director técnico del Manchester City y exentrenador de Messi, Josep Guardiola, calentó la previa al afirmar que desea que Lionel Messi juegue el partido.

“Creo que un jugador como Messi habla por si solo sobre el campo. Poco más tengo que añadir. Tuvimos mucha suerte de trabajar con él. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional, y espero que mañana pueda jugar para el bien del espectáculo ”, manifestó el extécnico del Barcelona.

Guardiola, además, no ocultó que cuando se enteró del fichaje de Messi se sorprendió. “Fue un poco una sorpresa para todos, pero ahora todo el mundo ya ha asimilado el fichaje de Messi por el PSG. Años atrás no lo podías imaginar, esto es así. Pero el fútbol es impredecible, esas cosas pasan. Estoy seguro que está contento en Paris”. sostuvo.

Guardiola y su respeto por el tridente de Messi, Neymar y Mbappé

“Por talento, la delantera del PSG puede ser de las mejores a las que me he enfrentado. Los dos equipos más temibles a los que me enfrentado, el Barça de Luis Enrique y el Liverpool de Klopp, ambos tenían ataques increíbles. El PSG tiene talento y entrenador para llegar a ese nivel. En el fútbol se necesita tiempo y muchas veces no nos lo dan, pero la calidad está allí”, afirmó Guardiola.

“Qué más puedo decir con el equipo que tienen? Marquinhos, soy un gran fan suyo. Hakimi, Paredes, Ander Herrera en buena forma… tenemos que pararles como equipo. El talento individual no se puede frenar, pero entiendo que tenemos que organizarnos como equipo para tratar de hacerlo. Y ser conscientes que vamos a sufrir y pasar malos momentos”, añadió.