PSG vs Nantes EN VIVO en su tercer intento por levantar el título de la Liga de Francia

PSG vs Nantes EN VIVO EN DIRECTO Los parisinos tienen este miércoles una nueva oportunidad para salir campeones de la Ligue 1 , esta vez, en casa de los 'Canarios'. El duelo con posible vuelta olímpica será en el estadio La Beaujoire desde las 12:00 hrs. y lo puedes ver ONLINE y vía Sky Sports | Bein Sports | Bet 365 | Rmc Sport.



¿Vas a seguir el PSG vs Nantes vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



A la tercera va la vencida dice el dicho que este miércoles en el PSG vs Nantes espera hacer realidad el cuadro de Thomas Tuchel que vive un ambiente de luto por el accidente de la Catedral de Notre Dame, lugar icónico de la capital y por el cual se está proponiendo una colecta para recuperar el monumento histórico.





Hasta Neymar, la estrella del PSG ha difundió en las redes sociales un dibujo representando a Quasimodo, personaje emblemático de la novela de Victor Hugo, tras conocerse la tragedia.



En la interna del del cuadro francés también hay otro incendio, luego de la goleada 5-1 sufrida ante el Lille el pasado domingo. Pero en este PSG vs Nantes, partido retrasado por la fecha 28ª de la Ligue 1, tiene la oportunidad de recuperarse ante los ojos de sus hinchas.



Esta vez el empate no basta para los pupilos de Thomas Tuchel. Hoy deben sumar de a tres puntos, si no lo logran se aplazaría una vez más la esperada vuelta olímpica del al Ligue 1 y se esperaría a enfrentar al Mónaco en el Parque de los Príncipes, el domingo.



Si desean lograr el esperado titulo en este PSG vs Nantes, tendrá que hacerlo "sin 'Marqui' (Marquinhos), Neymar, (Edinson) Cavani, (Marco) Verratti, (Juan) Bernat, Thiago Silva, (Thomas) Meunier y creo que (Ángel) Di María", lamentó Tuchel este martes en conferencia de prensa y bromeó "No es nuestra alineación para los cuartos de final de la Champions, son nuestros lesionados", ironizó el técnico alemán.