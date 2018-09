PSG vs Nice EN VIVO EN DIRECTO Con Neymar y Mbappé TV ONLINE por Liga de Francia

PSG vs Nice EN VIVO EN DIRECTO. Se enfrentan este sábado en el Allianz Riviera por la fecha 8 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 10:15 a.m. con Neymar, Kylian Mbappé, Edison Cavani y Di María. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el PSG vs Nice vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



PSG irá por su octava victoria en la Liga de Francia. Los de Thomas Tuchel son invictos en el campeonato y tienen 8 puntos de ventaja sobre el segundo, Olympique de Lyon. Sin duda, un equipo demoledor.

Sin dar ventaja, PSG mandará lo mejor de su plantel de visita. Neymar, Kylian Mbappé, Edison Cavani y Di María; estarán desde el arranque frente a Nice, que marcha a mitad de tabla con 10 unidades.



Cabe resaltar que PSG aún no puede contar con jugadores como Dani Alves, Juan Bernat y Layvin Kurzama. Ninguno ha podido disputar un partido en la presente temporada de la Liga de Francia.



Por otro lado, PSG se prepara para su segundo partido de Champions League, que se llevará a cabo el miércoles 3 de octubre frente a Estrella Roja de Serbia en condición de local. Parisinos cayeron en la primera jornada ante Liverpool 3-2.