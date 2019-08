PSG vs Nimes: EN VIVO Con Mbappé y Cavani, en el debut de la Liga de Francia 2019-2020

PSG vs Nimes : EN VIVO ONLINE TV Los parisinos enfrenta a Los Cocodrilos este domingo en el estadio Parque de los Príncipes por la primera fecha de la Liga de Francia. Con Edinson Cavani y Mbappé, PSG busca un triunfo ante Nimes para iniciar con buen pie la temporada 2019-2020. (TV ESPN 2 para América) (2:00 p.m. hora peruana)



Edinson Cavani y Kylian Mbappé serán titulares en el partido debut de los blues. El duelo PSG vs Nimes cierra la primera fecha, en la que ganaron Lyon y el Saint.Étienne del peruano Miguel Trauco.



El técnico Thomas Tuchel pondrá su confianza en Cavani y Mbappé, pero también vuelve a recurrir a Ángel Di María y Verrati como piezas fundamentales en su segundo equipo titular oficial de la temporada.



Previo al partido PSG vs Nimes, los parisinos ya consiguieron su primer título de la temporada 2019-2020, tras ganar la Supercopa de Francia ante Rennes.

Video: Golazo de Di María

El partido PSG vs Nimes por la jornada inaugural de la Ligue 1, tiene la atención puesta en la supuesta salida de su estrella Neymar con destino en Real Madrid.



Esto tomó fuerza tras la ausencia de la convocatoria de Neymar, que se perderá el partido PSG vs Nimes. El brasileño ha sido vinculado con traspasos al Barcelona y Real Madrid.



Neymar ha dicho que quiere dejar el club y mantiene una tensa relación con el director deportivo Leonardo. Le dijo a la prensa francesa que las negociaciones de traspaso de Neymar con clubes no especificados están “más avanzadas”, aunque no hay acuerdo aún. “Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina", aseguró.



El técnico Thomas Tuchel dijo en una conferencia de prensa que Neymar no estaba listo para jugar debido a un golpe que recibió en los entrenamientos.



Neymar se convirtió en el jugador más caro del mundo cuando se fue de Barcelona al PSG por 222 millones de euros (unos 250 millones de dólares) en 2017. Pero sus dos campañas con los campeones franceses han sido decepcionantes comparadas con las enormes expectativas del club.



El delantero brasileño, que firmó un contrato de cinco años con el PSG, se ha perdido grandes secciones de ambas campañas debido a lesiones en el pie derecho. Ha anotado 51 goles en 58 partidos, pero no pudo ayudar al equipo a ganar la Liga de Campeones, la principal razón para su arribo a París.

Alineaciones del PSG vs Nimes:



PSG : Areola; Kehrer, Silva, Marquinhos, Bernat; Sarabia, Gueye, Verratti; Di María, Cavani, Mbappé.

Nimes : Bernardoni; Alakouch, Landre, Martinez, Miguel; Bobichon, Paquiez, Valls; Ferhat, Ripart, Philippoteaux.

