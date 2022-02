Neymar conservó la calma, pese a la gravedad de la última lesión que sufrió. El brasileño realizó el trabajo de rehabilitación lleno de optimismo y, tras una labor ardua, tendrá una gran recompensa. A dos días del PSG vs. Real Madrid, el jugador demostró que está totalmente recuperado y listo para pisar una cancha.

A lo largo de esta semana, Paris Saint Germain compartió postales de ‘Ney’ de regreso en las labores grupales. No obstante, el técnico Mauricio Pochettino aclaró que el futbolista todavía no estaba listo para salir en la convocatoria con miras al juego frente a Rennes del pasado viernes por la Ligue 1.

Y así fue, Neymar no fue considerado para el compromiso mencionado, pero el sudamericano siguió con las labores en Camp des Loges. Así, este domingo, RMC Sport reportó que el ex Barcelona completó la sesión sin problema alguno y la evolución de la lesión en el tobillo avanzó de la mejor forma.

Dicho esto, la emisora francesa adelantó que el crack de la selección brasileña estará en la lista de jugadores que participarán en el juego frente a Real Madrid. No solo eso, el estratega argentino de ‘Les Parisiens’ tiene planificado dar unos minutos al artillero en lo que marcaría su retorno a la actividad oficial.

La última vez de Neymar sobre el gramado fue el 28 de noviembre contra Saint Etienne en el campeonato doméstico. Tras esa contienda, los parisinos confirmaron la dura lesión del hombre de 30 años. Desde entonces, el delantero se perdió un total de 13 partidos con su club en todos los torneos. Sin contar que la ‘Canarinha’ no le tomó en cuenta para las Eliminatorias.

Nada con Sergio Ramos

La otra cara de la moneda es Sergio Ramos. La fuente citada indicó que el central español no jugará frente a su ex club. El campeón del mundo corrió sobre el césped en estos días, pero no ha logrado recuperarse totalmente de las molestias en el gemelo. Ello deja sin oportunidad de ser convocado por Pochettino.

Champions League

Real Madrid visita la casa de PSG el martes 15 de febrero a las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Parque de los Príncipes en la ida de los octavos de final de la Champions League. La revancha en la capital de España recién será el miércoles 9 de marzo, en el mismo horario, pero desde el Santiago Bernabéu.