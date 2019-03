PSG vs Toulouse: EN VIVO Con Mbappé, chocan por la Liga de Francia

PSG vs Toulouse : EN VIVO ONLINE TV Con Mbappé, los parisinos enfrentan a los Violetass este domingo en el Stadium de Toulouse por la fecha 30 de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo ante Toulouse para encaminar el título de la Ligue 1. (2:00 p.m.) (TV: ESPN para América)



Para el partido PSG vs Toulouse el francés Kylian Mbappé será el encargado de comandar el ataque de los blues tras las sensibles y numerosas bajas del equipo del técnico Thomas Tuchel.



En la previa del PSG vs Toulouse, el cuadro de Tuchel lleva una ventaja de 20 puntos sobre el segundo Lille, que enfrenta a Nantes. Los blues incluso tienen dos partidos pendientes por disputar y solo esperan completar el calendario para alzarse con el título de la Ligue 1.



Con cinco bajas de consideración, Julian Draxler, Ángel Di María, Edinson Cavani, Neymar, Thomas Meunier y Dani Alves, el PSG intentará reacomodar el once titular para enfrentar a Toulouse por la Ligue 1.

"Tengo a mi disposición un grupo reducido. Puedo contar con 14 jugadores y dos porteros. Tengo la misma confianza en mi grupo. Haremos cosas buenas, aunque no sea fácil lidiar con un grupo reducido", dijo el DT Tuchel previo al PSG vs Toulouse.



