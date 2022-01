Sobre el papel, el equipo liderado por Mauricio Pochettino debía resolver sin problemas el PSG vs. Vanne por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Sin embargo, ‘Les Bleus’ no pudieron con el muro que puso delante de la portería el cuadro de la cuarta categoría. Así que una pelota detenida fue clave para romper la barrera y el autor fue un central: Presnel Kimpembe.

Es cierto, ‘Les Parisiens’ no pasaron apuros en el fondo. De hecho, el arquero Gianluigi Donnarumma apenas participó en las acciones. No obstante, los intentos del club de la capital, que se presentó sin dos de sus máxima estrellas (Lionel Messi por coronavirus y Neymar por lesión), intentó con el goleador Kylian Mbappé, pero no hubo éxito.

Entonces, si no se puede mediante una acción elaborada, las pelotas paradas siempre son una buena alternativa. De ese modo, antes de la media hora inicial, Nuno Mendes llegó hacia el banderín para ejecutar el tiro de esquina. El lateral portugués lanzó el globo hacia el área chica para hacer daño.

El servicio preciso del luso quedó para que Presnel Kimpembe, totalmente sin marca, se arroje sobre la cancha y meta un golpe con la cabeza. El portero Clement Petrel reaccionó y hasta tocó el globo, pero no evitó la caída y el 1-0 de la jornada en el estadio de la Rabine.

PSG vs. Vannes: la previa

Paris Saint Germain empezará el 2022 sin Lionel Messi. Este domingo, el club informó a través de la página oficial que el delantero dio positivo por coronavirus y, en consecuencia, no podrá estar en el primer compromiso del nuevo año.

El astro permanecerá aislado en su domicilio en la ciudad de Rosario, Argentina. Al respecto, el entrenador Mauricio Pochettino adelantó que el número 30 volverá a Francia apenas salga negativo en la prueba de descarte. De momento, es duda para medirse a Lyon el 9 de enero.

No solo Messi tiene coronavirus. En el parte médico, ‘Les Bleus’ comunicaron que los jugadores Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala también están infectados. En tal sentido, todos se encuentran en confinamiento y siguiendo con los protocolos.