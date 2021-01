Christian Cueva dejó Turquía y voló a Arabia Saudita, donde fichó por el Al Fateh. En dicho país se enfrentará a su compatriota André Carrillo. Y ojo, no son los únicos peruanos que pasaron por la liga saudí. ‘Puchungo’ Yáñez, por ejemplo, también llevó su fútbol al país de Asia Occidental.

En entrevista con Radio Ovación, ‘Puchungo’ Yáñez se mostró contento con la noticia de Christian Cueva. “Me da mucho gusto por él y allá va a tener que portarse bien sí o sí. Lo voy a llamar para felicitarlo y ayudarlo en lo que se pueda”, señaló.

“La vida en Arabia Saudita es muy religiosa, solamente se entra por trabajo o por ser musulmán. En el tema de la noche no hay alcohol, no hay discoteca, ni bares”, advirtió el exfutbolista de Universitario.

Por otro lado, ‘Puchungo’ Yáñez cree que Ricardo Gareca no convocará a Christian Cueva para los partidos de marzo. “Es complicado que lo llame, pero ahora pueden verse los partidos de allá. Gareca va a tener que apretar no solo a él, sino a seis jugadores más que no estuvieron metidos al cien por ciento con la selección”.

Alfonso Yáñez jugó en Arabia Saudita entre 1996 y 1997. Su equipo fue el Al Ittihad, con el que logró el campeonato local. Voz autorizada.